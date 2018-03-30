ОК, значит ждем еще час, а там уже по факту доливаем под воскресный шопинг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ОК, значит ждем еще час, а там уже по факту доливаем под воскресный шопинг.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ляпнули копейки по викенду.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:33
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В большинстве случаев покупки в инете проходят как инет. А это 2% в любой день.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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