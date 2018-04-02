Экс-главе ТАСкомбанка НБУ запретил 10 лет возглавлять банки
Глава ТАСкомбанка Елена Мелеш была уволена по требованию НБУ.
Глава ТАСкомбанка Елена Мелеш была уволена по требованию НБУ. Об этом сообщил Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза, пишет finclub.
«Да, мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния. В данном случае такое требование было», — сказал Береза.
Напомним, Мелеш покинула руководство ТАСкомбанка Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.
По его словам, в I квартале такая же мера была применена к руководителю банка «Украинский капитал» за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга и несоответствие требованиям законодательства.
В обоих случаях им запрещено в течение следующих 10 лет занимать руководящие должности в банках.