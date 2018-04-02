ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:11
sauvignon написав:
По Викенду выплачивают КБ в последний рабочий день месяца после 13:00.
ОК, значит ждем еще час, а там уже по факту доливаем под воскресный шопинг.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:50
Ляпнули копейки по викенду.
alex_b
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:33
alex_b написав:
Ляпнули копейки по викенду.
Да, и судя по сумме, тем у кого приличный кредитный лимит, выгодно делать покупки на али именно в выходные (в моём случае, вывод сделан на возврате за покупку в USD).
Охотник на деньги
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:21
Охотник на деньги написав:
Да, и судя по сумме, тем у кого приличный кредитный лимит, выгодно делать покупки на али именно в выходные
В большинстве случаев покупки в инете проходят как инет. А это 2% в любой день.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:54
Даже фронтмена от Мони заменили на три года...
А тут сразу на 10 лет Мелеш запретили 10 лет возглавлять банки
guntherhouse777
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:29
Экс-главе ТАСкомбанка НБУ запретил 10 лет возглавлять банки
Глава ТАСкомбанка Елена Мелеш была уволена по требованию НБУ.
Глава ТАСкомбанка Елена Мелеш была уволена по требованию НБУ. Об этом сообщил Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза, пишет finclub. «Да, мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния. В данном случае такое требование было», — сказал Береза. Напомним, Мелеш покинула руководство ТАСкомбанка Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко. По его словам, в I квартале такая же мера была применена к руководителю банка «Украинский капитал» за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга и несоответствие требованиям законодательства. В обоих случаях им запрещено в течение следующих 10 лет занимать руководящие должности в банках. https://minfin.com.ua/2018/04/02/33051119/
Всё IMHO
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:33
Мабуть пікнічок був лише для своїх і НБУ теж образилось. Панянка й року на посаді не пробула, підставив СЛТ?
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klug
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:36
Норм панянка була, прислухалась до клієнтів)
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:08
klug написав:
Мабуть пікнічок був лише для своїх і НБУ теж образилось. Панянка й року на посаді не пробула, підставив СЛТ?
Можливо треба було на когось повісити всі накопичені проблеми, і для цього обрали цю панянку - думаю, за окремою домовленістю
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:02
Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП? Спасибо!
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