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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sauvignon написав:По Викенду выплачивают КБ в последний рабочий день месяца после 13:00.

ОК, значит ждем еще час, а там уже по факту доливаем под воскресный шопинг.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ляпнули копейки по викенду.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:33

  alex_b написав:Ляпнули копейки по викенду.

Да, и судя по сумме, тем у кого приличный кредитный лимит, выгодно делать покупки на али именно в выходные (в моём случае, вывод сделан на возврате за покупку в USD).
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Охотник на деньги написав:Да, и судя по сумме, тем у кого приличный кредитный лимит, выгодно делать покупки на али именно в выходные

В большинстве случаев покупки в инете проходят как инет. А это 2% в любой день.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:54

Даже фронтмена от Мони заменили на три года...
А тут сразу на 10 лет

Мелеш запретили 10 лет возглавлять банки
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:29

И особых пикничков не было

Экс-главе ТАСкомбанка НБУ запретил 10 лет возглавлять банки
Глава ТАСкомбанка Елена Мелеш была уволена по требованию НБУ.

Глава ТАСкомбанка Елена Мелеш была уволена по требованию НБУ.
Об этом сообщил Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза, пишет finclub.

«Да, мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния. В данном случае такое требование было», — сказал Береза.

Напомним, Мелеш покинула руководство ТАСкомбанка Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.

По его словам, в I квартале такая же мера была применена к руководителю банка «Украинский капитал» за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга и несоответствие требованиям законодательства.

В обоих случаях им запрещено в течение следующих 10 лет занимать руководящие должности в банках.

https://minfin.com.ua/2018/04/02/33051119/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:33

Мабуть пікнічок був лише для своїх і НБУ теж образилось. Панянка й року на посаді не пробула, підставив СЛТ?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Норм панянка була, прислухалась до клієнтів)
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:08

  klug написав:Мабуть пікнічок був лише для своїх і НБУ теж образилось. Панянка й року на посаді не пробула, підставив СЛТ?

Можливо треба було на когось повісити всі накопичені проблеми, і для цього обрали цю панянку - думаю, за окремою домовленістю
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:02

Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП?
Спасибо!
GrafBV
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