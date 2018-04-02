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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29

GrafBV Ограничение только на пополнение счёта наличными в сумме 50 тысяч гривен на день. По СЭП от 150 тысяч гривен - активизируется финмон.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39

  GrafBV написав:Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП?
Спасибо!

50к максимум, иногда прога в кассе может высветить и обрезанный до неприличия лимит.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:47

  GrafBV написав:Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП?
Спасибо!


В один операционный день клиент может осуществить внесение средств наличными через кассу отделения Банку на сумму не более 50 000, 00 гривен /5000,00 долларов США/5000,00 евро. На СЭП переводи органичение не установлено.
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  #<1 ... 1709171017111712
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