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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29
GrafBV Ограничение только на пополнение счёта наличными в сумме 50 тысяч гривен на день. По СЭП от 150 тысяч гривен - активизируется финмон.
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39
50к максимум, иногда прога в кассе может высветить и обрезанный до неприличия лимит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:47
В один операционный день клиент может осуществить внесение средств наличными через кассу отделения Банку на сумму не более 50 000, 00 гривен /5000,00 долларов США/5000,00 евро. На СЭП переводи органичение не установлено.
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