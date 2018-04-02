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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29
GrafBV Ограничение только на пополнение счёта наличными в сумме 50 тысяч гривен на день. По СЭП от 150 тысяч гривен - активизируется финмон.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39
GrafBV написав:
Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП?
Спасибо!
50к максимум, иногда прога в кассе может высветить и обрезанный до неприличия лимит.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:47
GrafBV написав:
Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП?
Спасибо!
В один операционный день клиент может осуществить внесение средств наличными через кассу отделения Банку на сумму не более 50 000, 00 гривен /5000,00 долларов США/5000,00 евро. На СЭП переводи органичение не установлено.
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