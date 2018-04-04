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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29
GrafBV Ограничение только на пополнение счёта наличными в сумме 50 тысяч гривен на день. По СЭП от 150 тысяч гривен - активизируется финмон.
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39
50к максимум, иногда прога в кассе может высветить и обрезанный до неприличия лимит.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:47
В один операционный день клиент может осуществить внесение средств наличными через кассу отделения Банку на сумму не более 50 000, 00 гривен /5000,00 долларов США/5000,00 евро. На СЭП переводи органичение не установлено.
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:37
TASCOMBANK
подскажите пожалуйста почему сотрудники некоторых отделений не слышали про ПОСТАНОВА № 516, а именно п3.3 этого постановление?
а именно "прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку"
З.Ы.
номер отделение отправил в личку
...
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Опять сделали массовое повышение лимитов - вдвое
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:53
Чето не видать, что особенно неприятно для Вики.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне как раз по Викенду подняли, и коллеге по Б5
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:02
Faceless
А где это можно увидеть? (В смысле, повышение вдвое)
Наверное, лангольерам не повышают...
Востаннє редагувалось Amid в Сер 04 кві, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:04
Прошлые разы было видно в ИБ, плюс приходили приветственные СМС.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:05
wig
Да, в прошлый раз в ИБ было видно сразу, а СМС через неделю пришла
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