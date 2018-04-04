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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29

GrafBV Ограничение только на пополнение счёта наличными в сумме 50 тысяч гривен на день. По СЭП от 150 тысяч гривен - активизируется финмон.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39

  GrafBV написав:Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП?
Спасибо!

50к максимум, иногда прога в кассе может высветить и обрезанный до неприличия лимит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:47

  GrafBV написав:Коллеги, напомните по ощадному...
Там есть лимит на пополнение через кассу, если я не ошибаюсь в 50т, это касается и пополнения безналом через СЭП?
Спасибо!


В один операционный день клиент может осуществить внесение средств наличными через кассу отделения Банку на сумму не более 50 000, 00 гривен /5000,00 долларов США/5000,00 евро. На СЭП переводи органичение не установлено.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:37

TASCOMBANK
подскажите пожалуйста почему сотрудники некоторых отделений не слышали про ПОСТАНОВА № 516, а именно п3.3 этого постановление?
а именно "прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку"

З.Ы.
номер отделение отправил в личку
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Опять сделали массовое повышение лимитов - вдвое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:53

  Faceless написав:Опять сделали массовое повышение лимитов - вдвое

Чето не видать, что особенно неприятно для Вики.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  Faceless написав:Опять сделали массовое повышение лимитов - вдвое

Чето не видать, что особенно неприятно для Вики.
Мне как раз по Викенду подняли, и коллеге по Б5
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:02

Faceless
А где это можно увидеть? (В смысле, повышение вдвое)

Наверное, лангольерам не повышают...
Востаннє редагувалось Amid в Сер 04 кві, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:04

Прошлые разы было видно в ИБ, плюс приходили приветственные СМС.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:05

wig
Да, в прошлый раз в ИБ было видно сразу, а СМС через неделю пришла
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