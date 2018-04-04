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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Amid написав:Наверное, лангольерам не повышают...

Да занес, на свою голову.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:28

wig та врядли... я наоборот вынес - а результат тот же... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:10

А вот, что дубинаинфо пишет:

Расскажу вам о назревающем финансовом скандале.

Днями Нацбанк отстранил от работы и запретил возглавлять банки на 10 лет главе тигипковского ТАСкомбанка Мелеш.

В феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. О чем радостно отрапортовал директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.

Але є одне але.

В конце минувшего года за нарушение финомона Нацбанк наложил колоссальный штраф на Альфа-банк. За обналичивание денег и вывод из страны валюты.

О масштабе нарушений можете судить исходя из суммы штрафа. Изначально он составлял около 100 млн гривен.

Правда затем, по личной инициативе Березы санкция была снижена до 27 млн гривен. А также было позволено главе правления Альфа-банка Виктории Михайльо сохранить должность.

Хотя изначально ее также планировали уволить и забанить от руководства банком.

Говорят - цена такого решения Березы, которого дедушка Смолий хочет взять в заместители, - составила 500 тысяч долларов.

Я отправил соответствующие запросы в Альфа-банк и НБУ. И буду держать вас в курсе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:31

  Amid написав:Faceless
А где это можно увидеть? (В смысле, повышение вдвое)

Наверное, лангольерам не повышают...

В вайбер пришло
  Ratatui написав:А вот, что дубинаинфо пишет

Дубина - обыкновенный ***добол
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:37

  Faceless написав:
  Amid написав:Faceless
А где это можно увидеть? (В смысле, повышение вдвое)

Наверное, лангольерам не повышают...

В вайбер пришло
  Ratatui написав:А вот, что дубинаинфо пишет

Дубина - обыкновенный ***добол

массово - это мне и товарищу?
у меня ни по одному аккаунту повышения нет
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