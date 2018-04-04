Да занес, на свою голову.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:10
А вот, что дубинаинфо пишет:
Расскажу вам о назревающем финансовом скандале.
Днями Нацбанк отстранил от работы и запретил возглавлять банки на 10 лет главе тигипковского ТАСкомбанка Мелеш.
В феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. О чем радостно отрапортовал директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.
Але є одне але.
В конце минувшего года за нарушение финомона Нацбанк наложил колоссальный штраф на Альфа-банк. За обналичивание денег и вывод из страны валюты.
О масштабе нарушений можете судить исходя из суммы штрафа. Изначально он составлял около 100 млн гривен.
Правда затем, по личной инициативе Березы санкция была снижена до 27 млн гривен. А также было позволено главе правления Альфа-банка Виктории Михайльо сохранить должность.
Хотя изначально ее также планировали уволить и забанить от руководства банком.
Говорят - цена такого решения Березы, которого дедушка Смолий хочет взять в заместители, - составила 500 тысяч долларов.
Я отправил соответствующие запросы в Альфа-банк и НБУ. И буду держать вас в курсе.
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:31
В вайбер пришло
Дубина - обыкновенный ***добол
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:37
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:45
Ratatui
и що Вы намекаете шо девушка Тася зажала баблишко, а девушка Алла расщедрилась?
...
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:50
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
..а я уже кинулся проверять лимиты, а там......все как было , Faceless - вы это..теперь нам всем должны для снятия стресса по бутылочке коньяка...я так думаю
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Додано: Сер 04 кві, 2018 21:25
Я тоже не в списке "товарищей", ни по Б5, ни по Вике
Вроде уже не 1-е апреля
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