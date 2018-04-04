Додано: Сер 04 кві, 2018 20:10

А вот, что дубинаинфо пишет:



Расскажу вам о назревающем финансовом скандале.



Днями Нацбанк отстранил от работы и запретил возглавлять банки на 10 лет главе тигипковского ТАСкомбанка Мелеш.



В феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. О чем радостно отрапортовал директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.



Але є одне але.



В конце минувшего года за нарушение финомона Нацбанк наложил колоссальный штраф на Альфа-банк. За обналичивание денег и вывод из страны валюты.



О масштабе нарушений можете судить исходя из суммы штрафа. Изначально он составлял около 100 млн гривен.



Правда затем, по личной инициативе Березы санкция была снижена до 27 млн гривен. А также было позволено главе правления Альфа-банка Виктории Михайльо сохранить должность.



Хотя изначально ее также планировали уволить и забанить от руководства банком.



Говорят - цена такого решения Березы, которого дедушка Смолий хочет взять в заместители, - составила 500 тысяч долларов.



Я отправил соответствующие запросы в Альфа-банк и НБУ. И буду держать вас в курсе.