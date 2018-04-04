Алла комиссии за всё повводила,нужно бабло возвращать, ждём от Таси подобного
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:42
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:44
Балабол с некоторыми фактами и кучей вранья - это опасный балабол. Вот что плохо
Ну стоит учесть, что повышали только те лимиты, которые не повышали в прошлый раз
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