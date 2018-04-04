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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:42

  uaprofi написав:Ratatui

и що Вы намекаете шо девушка Тася зажала баблишко, а девушка Алла расщедрилась? :mrgreen:

Алла комиссии за всё повводила,нужно бабло возвращать, ждём от Таси подобного ;-)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:44

  Ratatui написав:Faceless

Балабол с фактами это уже не балабол.

Балабол с некоторыми фактами и кучей вранья - это опасный балабол. Вот что плохо
  -VICTOR- написав:.а я уже кинулся проверять лимиты, а там......все как было , Faceless - вы это..теперь нам всем должны для снятия стресса по бутылочке коньяка...я так думаю
  GrafBV написав:Я тоже не в списке "товарищей", ни по Б5, ни по Вике

Ну стоит учесть, что повышали только те лимиты, которые не повышали в прошлый раз
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

..ну вот - опять праздник прошел мимо )
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-VICTOR-
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