Алла комиссии за всё повводила,нужно бабло возвращать, ждём от Таси подобного
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:42
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:44
Балабол с некоторыми фактами и кучей вранья - это опасный балабол. Вот что плохо
Ну стоит учесть, что повышали только те лимиты, которые не повышали в прошлый раз
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
..ну вот - опять праздник прошел мимо )
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Додано: Чет 05 кві, 2018 07:09
Набрасывают на таз
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:02
О жесть! Уже появилась аграрная самооборона! А как же слова Авакова про право насилия только от государства?
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:22
Неа, мне прошлый раз по WC не повышали, да ее и не было.
Не повысили и теперь.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если карте (точнее счету) меньше 6 мес, то тоже не повысят
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А когда было предыдущее массовое? У меня с января карта, ничего не добавили..
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:59
В декабре кажется была прошлый раз.
Если карта с января, то раньше июля и не повысят
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:44
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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