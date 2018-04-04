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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1713171417151716>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:46

  Фантом написав:Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?

Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:48

  isen написав:
  Фантом написав:Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?

Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.


Нет, не появились. Уже сутки прошли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:50

  Фантом написав:
  isen написав:
  Фантом написав:Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?

Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.


Нет, не появились. Уже сутки прошли.

Если переводили после 18 то ждите сегодня после 21.30, если до 18 - звоните на горячку пусть ищут. ( хотя может у них уже 17.45 время Ч)
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:00

  isen написав:Если переводили после 18 то ждите сегодня после 21.30, если до 18 - звоните на горячку пусть ищут. ( хотя может у них уже 17.45 время Ч)

После. Спасибо подожду.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАС как и раньше без особого энтузиазма раздает карты WC ?
В смысле кред лимит на них наливает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:05

  mephala написав:ТАС как и раньше без особого энтузиазма раздает карты WC ?
В смысле кред лимит на них наливает.

А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:08

  clientage написав:
  mephala написав:ТАС как и раньше без особого энтузиазма раздает карты WC ?
В смысле кред лимит на них наливает.

А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений? :mrgreen:
А когда эту акцию с бесплатным доступом запустили?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений?

Шутка уже не смешная.
WC - официальное название. Все договора на карту, которую мы тут ласково зовем Викой, маркируются префиксом WC.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:09

  wig написав:
  clientage написав:А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений?

Шутка уже не смешная.
WC - официальное название. Все договора на карту, которую мы тут ласково зовем Викой, маркируются префиксом WC.

Ну вот хай марХетологи Таськи репу то и почешут. Шутники, ёпрст :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:10

BBC
clientage
Нет шоб ответить по существу - конкурс юморины устроили :mrgreen:
mephala
 
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