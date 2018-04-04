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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:46
Фантом написав:
Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?
Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.
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isen
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:48
isen написав: Фантом написав:
Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?
Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.
Нет, не появились. Уже сутки прошли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:50
Фантом написав: isen написав: Фантом написав:
Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?
Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.
Нет, не появились. Уже сутки прошли.
Если переводили после 18 то ждите сегодня после 21.30, если до 18 - звоните на горячку пусть ищут. ( хотя может у них уже 17.45 время Ч)
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isen
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:00
isen написав:
Если переводили после 18 то ждите сегодня после 21.30, если до 18 - звоните на горячку пусть ищут. ( хотя может у них уже 17.45 время Ч)
После. Спасибо подожду.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:03
ТАС как и раньше без особого энтузиазма раздает карты WC ?
В смысле кред лимит на них наливает.
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mephala
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:05
mephala написав:
ТАС как и раньше без особого энтузиазма раздает карты WC ?
В смысле кред лимит на них наливает.
А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:08
clientage написав: mephala написав:
ТАС как и раньше без особого энтузиазма раздает карты WC ?
В смысле кред лимит на них наливает.
А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений?
А когда эту акцию с бесплатным доступом запустили?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:08
clientage написав:
А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений?
Шутка уже не смешная.
WC - официальное название. Все договора на карту, которую мы тут ласково зовем Викой, маркируются префиксом WC.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:09
wig написав: clientage написав:
А шо за карты WC, гифки на бесплатный доступ в туалеты, на скока посещений?
Шутка уже не смешная.
WC - официальное название. Все договора на карту, которую мы тут ласково зовем Викой, маркируются префиксом WC.
Ну вот хай марХетологи Таськи репу то и почешут. Шутники, ёпрст
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:10
BBC clientage
Нет шоб ответить по существу - конкурс юморины устроили
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mephala
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