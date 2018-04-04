так не будет сути по вашему вопросу. Кто ж её знает ту суть? Даж ОфПред отморозится: Подавайте доХУменты, рассмотримс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:12
так не будет сути по вашему вопросу. Кто ж её знает ту суть? Даж ОфПред отморозится: Подавайте доХУменты, рассмотримс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:14
Карта ценная, надо брать, даже, с мин. лимитом.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Свалили давно эти маркетолоХи
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:17
даже с 0м кредлимитом антирестна
но пока восставшая из пепла Сима всех затмила
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На счет валютных голдов возможно. Сам чешу репу. А по гривне 3% сертификатами? Дануна.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
надолго ли ) тигипко делает акцент на моно
никому не верю
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:02
Акцент сомнительный
Т.к. ота банда доверия не вызывает как банкиры, они настоящие ломбардники -- настригли грошей у своих папикофф и теперь всем задвигают как им трудно
Сам функционал Мони достаточно ограничен
Красивый финтех получился, но... плохо едет -- верблюда не догонит, и сам верблюд уже не догоняет чо Моня от него хочет
Думаю, шо СЛТ ещё на эту банду полгодика посмотрит и прогонит их куданить к тем же колхозничкам -- будут там сказки рассказывать про 1.2% рентабельности
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:07
Сейчас ясно, Моно в убыток работает, но это ж на старте. Фэйсбучную молодежь они подгребают стабильно, а это стратегия.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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