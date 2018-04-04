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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1714171517161717>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:12

  mephala написав:BBC
clientage
Нет шоб ответить по существу - конкурс юморины устроили :mrgreen:

так не будет сути по вашему вопросу. Кто ж её знает ту суть? Даж ОфПред отморозится: Подавайте доХУменты, рассмотримс :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:14

Карта ценная, надо брать, даже, с мин. лимитом.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Ну вот хай марХетологи Таськи репу то и почешут. Шутники, ёпрст

Свалили давно эти маркетолоХи
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:17

даже с 0м кредлимитом антирестна
но пока восставшая из пепла Сима всех затмила 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:но пока восставшая из пепла Сима всех затмила

На счет валютных голдов возможно. Сам чешу репу. А по гривне 3% сертификатами? Дануна.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:пока восставшая из пепла Сима всех затмила
надолго ли ) тигипко делает акцент на моно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:02

  sens написав:
  clientage написав:пока восставшая из пепла Сима всех затмила
надолго ли ) тигипко делает акцент на моно

Акцент сомнительный :(
Т.к. ота банда доверия не вызывает как банкиры, они настоящие ломбардники -- настригли грошей у своих папикофф и теперь всем задвигают как им трудно 8) :lol:
Сам функционал Мони достаточно ограничен
Красивый финтех получился, но... плохо едет -- верблюда не догонит, и сам верблюд уже не догоняет чо Моня от него хочет :)
Думаю, шо СЛТ ещё на эту банду полгодика посмотрит и прогонит их куданить к тем же колхозничкам -- будут там сказки рассказывать про 1.2% рентабельности :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:07

  clientage написав:Думаю, шо СЛТ ещё на эту банду полгодика посмотрит и прогонит их куданить к тем же колхозничкам -- будут там сказки рассказывать про 1.2% рентабельности

Сейчас ясно, Моно в убыток работает, но это ж на старте. Фэйсбучную молодежь они подгребают стабильно, а это стратегия.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:16

  wig написав:Сейчас ясно, Моно в убыток работает, но это ж на старте. Фэйсбучную молодежь они подгребают стабильно, а это стратегия.


процент свинорилів високий )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?
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