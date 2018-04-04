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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:17
korovas2 написав:
Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?
Только на гривну и от 100.
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