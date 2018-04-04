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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1714171517161717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:17

  korovas2 написав:Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?


Только на гривну и от 100.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:39

  Aps написав:
  korovas2 написав:Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?


Только на гривну и от 100.

А на сумму в блоке от момента оплаты до списания должны ведь начислять? где мои 25 коп.? :mrgreen:
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:но пока восставшая из пепла Сима всех затмила

сорри за невежество - а "Сима" это что?
ссылочку, плиз
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:49

  vollena71 написав:
  Aps написав:
  korovas2 написав:Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?


Только на гривну и от 100.

А на сумму в блоке от момента оплаты до списания должны ведь начислять? где мои 25 коп.? :mrgreen:


Может они за март посчитали по старой методике только на минимальный остаток за месяц. :?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Куры говорят что если хоть 1 день было меньше 100грн то фигвам.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:18

  tmp01 написав:
  clientage написав:но пока восставшая из пепла Сима всех затмила

сорри за невежество - а "Сима" это что?
ссылочку, плиз

УкрЭксИмбанк
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Faceless
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2
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:22

  Aps написав: Может они за март посчитали по старой методике только на минимальный остаток за месяц. :?

Зачем тогда тарифы посреди месяца вводить? :roll:
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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