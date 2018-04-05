Только на гривну и от 100.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:17
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:39
А на сумму в блоке от момента оплаты до списания должны ведь начислять? где мои 25 коп.?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:49
Может они за март посчитали по старой методике только на минимальный остаток за месяц.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Куры говорят что если хоть 1 день было меньше 100грн то фигвам.
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:18
УкрЭксИмбанк
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:22
Зачем тогда тарифы посреди месяца вводить?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:46
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:40
Уж полночь близится, а денег нет. Ай ай ай Тася.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lubopytnaya і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|