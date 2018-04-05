Фантом написав:

Ребята, подскажите.Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?