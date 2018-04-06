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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1715171617171718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:42

Акція! Безкоштовний WEEKEND від ТАСКОМБАНКу!

Не пропустіть унікальну можливість оформити мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКу безкоштовно. Тільки з 10 до 20 квітня приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКу й замовте WEEKEND CARD безкоштовно!

WEEKEND CARD відкриє вам вільний доступ до кредитного ліміту до 100 000 грн. і дозволить повертати до 3% від суми покупок. Зберігайте на одному рахунку одразу до 4-х валют: українські гривні, долари США, євро й англійські фунти та, відповідно, сплачуйте за товари й послуги без конвертації. Крім цього, картка дозволяє отримувати додатковий дохід у вигляді відсотків на залишок коштів у гривні.

Преміальний рівень картки — MasterCard World відкриває власникам WEEKEND CARD доступ до додаткових постійно діючих привілеїв, що особливо зручно під час закордонних поїздок. Також її власники отримують постійний доступ до коштів на картці через систему інтернет-банкінгу «TAS2U», а цілодобова послуга «консьєрж-сервіс», в разі необхідності, допоможе у вирішенні багатьох рутинних питань практично в будь-якій країні світу.

Детальніше з можливостями мультивалютної кредитно-дебетної картки WEEKEND CARD можна ознайомитися на сайті банку або за телефоном цілодобового контактного центру: 0 800 503 580.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  BBC написав:Не пропустіть унікальну можливість оформити мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКу безкоштовно.

А в чем прикол, оформлення там и так безкоштовне (п. 1.3. тарифів)?
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:26

  BBC написав:Акція! Безкоштовний WEEKEND від ТАСКОМБАНКу!

Не пропустіть унікальну можливість оформити мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКу безкоштовно. Тільки з 10 до 20 квітня приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКу й замовте WEEKEND CARD безкоштовно!

Проблема в тому, що по словам пітримки не працює онлайн замовлення карти і прийдеться 2 рази ходити у відділення щоб її замовити.
Питання до оіфційного представника, чи буде можливість замовити дану карту в інтернеті або через гарячу лінію, щоб не ходити 2 рази у відділення?
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:56

  wig написав:
  BBC написав:Не пропустіть унікальну можливість оформити мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКу безкоштовно.

А в чем прикол, оформлення там и так безкоштовне (п. 1.3. тарифів)?

Можэ Без абонплаты ;-)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:00

  mihasik написав:Можэ Без абонплаты

Как на черную пятницу было?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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