Не пропустіть унікальну можливість оформити мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКу безкоштовно. Тільки з 10 до 20 квітня приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКу й замовте WEEKEND CARD безкоштовно!
WEEKEND CARD відкриє вам вільний доступ до кредитного ліміту до 100 000 грн. і дозволить повертати до 3% від суми покупок. Зберігайте на одному рахунку одразу до 4-х валют: українські гривні, долари США, євро й англійські фунти та, відповідно, сплачуйте за товари й послуги без конвертації. Крім цього, картка дозволяє отримувати додатковий дохід у вигляді відсотків на залишок коштів у гривні.
Преміальний рівень картки — MasterCard World відкриває власникам WEEKEND CARD доступ до додаткових постійно діючих привілеїв, що особливо зручно під час закордонних поїздок. Також її власники отримують постійний доступ до коштів на картці через систему інтернет-банкінгу «TAS2U», а цілодобова послуга «консьєрж-сервіс», в разі необхідності, допоможе у вирішенні багатьох рутинних питань практично в будь-якій країні світу.
Детальніше з можливостями мультивалютної кредитно-дебетної картки WEEKEND CARD можна ознайомитися на сайті банку або за телефоном цілодобового контактного центру: 0 800 503 580.
BBC написав:Акція! Безкоштовний WEEKEND від ТАСКОМБАНКу!
Не пропустіть унікальну можливість оформити мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКу безкоштовно. Тільки з 10 до 20 квітня приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКу й замовте WEEKEND CARD безкоштовно!
Проблема в тому, що по словам пітримки не працює онлайн замовлення карти і прийдеться 2 рази ходити у відділення щоб її замовити. Питання до оіфційного представника, чи буде можливість замовити дану карту в інтернеті або через гарячу лінію, щоб не ходити 2 рази у відділення?