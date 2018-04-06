RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1716171717181719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vint написав:Для оплат в долларах/евро загружаю соответствующие валюты.

Аналогично, но с собой уже карточку не взять, пылится на полке. Хотя, вроде в злотых сейчас снизили до 1%.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 06.01.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Zochan написав:як це реалізовано? Коли поповнюєш, то кошти зараховуються автоматично на відповідний 1 з 4 рахунків прив'язаних до картки?

Конечно. Хоть в кассе, хоть когда с депо снимаешь.
Гривну еще и СЭПом можно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 06.01.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:13

  Zochan написав:Vint, як це реалізовано? Коли поповнюєш, то кошти зараховуються автоматично на відповідний 1 з 4 рахунків прив'язаних до картки?

Саме так.
Vint
 
Повідомлень: 693
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1716171717181719
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.