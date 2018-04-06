Аналогично, но с собой уже карточку не взять, пылится на полке. Хотя, вроде в злотых сейчас снизили до 1%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Аналогично, но с собой уже карточку не взять, пылится на полке. Хотя, вроде в злотых сейчас снизили до 1%.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Конечно. Хоть в кассе, хоть когда с депо снимаешь.
Гривну еще и СЭПом можно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:13
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