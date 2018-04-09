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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:56
Vint написав:
Для оплат в долларах/евро загружаю соответствующие валюты.
Аналогично, но с собой уже карточку не взять, пылится на полке. Хотя, вроде в злотых сейчас снизили до 1%.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:57
Zochan написав:
як це реалізовано? Коли поповнюєш, то кошти зараховуються автоматично на відповідний 1 з 4 рахунків прив'язаних до картки?
Конечно. Хоть в кассе, хоть когда с депо снимаешь.
Гривну еще и СЭПом можно.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 20:13
Zochan написав:Vint
, як це реалізовано? Коли поповнюєш, то кошти зараховуються автоматично на відповідний 1 з 4 рахунків прив'язаних до картки?
Саме так.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:24
wig написав: mihasik написав:
Можэ Без абонплаты
Как на черную пятницу было?
Поддерживаю вопрос
Всё IMHO
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:54
Фантом написав: isen написав: Фантом написав:
Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?
Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.
Уж полночь близится, а денег нет. Ай ай ай Тася.
Вобщем не знаю, достал я поддержку или такой регламент у ТАСи. Но деньги зашли, только на следующий день, после проводки всей суммы покупки, т.е. на 3 рабочий день.
Короче, лучше не пополнять Вику день в день после покупки. А подождать когда деньги спишутся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:19
Фантом написав:
Короче, лучше не пополнять Вику день в день после покупки. А подождать когда деньги спишутся.
Не никакой связи между списанием трат и проведением пополняхи
Кредитные, закинутые в пределах опердня(до 17:00 в ТАС24), разносятся после 21:00 этого дня и доступны для использования на сл. кал. дн. Вы делали пополняху внеопервремя, т.е. в т.с. +1 опердень
Шо сказать -- ну неудобный реХламент для кредитной часть у Виики
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:23
Так что, никому не интересна тема с бесплатным WC?
А возможно там ещё wellcome-бонус?
TASCOMBANK, откликнитесь!
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