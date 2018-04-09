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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1716171717181719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vint написав:Для оплат в долларах/евро загружаю соответствующие валюты.

Аналогично, но с собой уже карточку не взять, пылится на полке. Хотя, вроде в злотых сейчас снизили до 1%.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Zochan написав:як це реалізовано? Коли поповнюєш, то кошти зараховуються автоматично на відповідний 1 з 4 рахунків прив'язаних до картки?

Конечно. Хоть в кассе, хоть когда с депо снимаешь.
Гривну еще и СЭПом можно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:13

  Zochan написав:Vint, як це реалізовано? Коли поповнюєш, то кошти зараховуються автоматично на відповідний 1 з 4 рахунків прив'язаних до картки?

Саме так.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:24

  wig написав:
  mihasik написав:Можэ Без абонплаты

Как на черную пятницу было?

Поддерживаю вопрос
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:54

  Фантом написав:
  isen написав:
  Фантом написав:Ребята, подскажите.
Такая ситуация, рассчитался Викендом. Выбрал весь лимит, решил немного пополнить карту. Всё как обычно, через погашение кредита. С дебетной части Викенда деньги списались и пропали. Проблема в том, что проводка после покупки по Вике ещё не прошла и светит заборгованність - 0. Я на это не обратил внимание.
Где-то на ветке уже была такая ситуация, не могу найти.
Собственно вопрос, после того как проведётся покупка, деньги сами упадут на кредитную часть? Или топать в отделение, писать заяву на пропавшую сумму?

Приблизительно в 21.30 появятся на кредитной части.

Уж полночь близится, а денег нет. Ай ай ай Тася.

Вобщем не знаю, достал я поддержку или такой регламент у ТАСи. Но деньги зашли, только на следующий день, после проводки всей суммы покупки, т.е. на 3 рабочий день.
Короче, лучше не пополнять Вику день в день после покупки. А подождать когда деньги спишутся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Фантом написав:Короче, лучше не пополнять Вику день в день после покупки. А подождать когда деньги спишутся.

Не никакой связи между списанием трат и проведением пополняхи
Кредитные, закинутые в пределах опердня(до 17:00 в ТАС24), разносятся после 21:00 этого дня и доступны для использования на сл. кал. дн. Вы делали пополняху внеопервремя, т.е. в т.с. +1 опердень :)
Шо сказать -- ну неудобный реХламент для кредитной часть у Виики :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:23

Так что, никому не интересна тема с бесплатным WC?
А возможно там ещё wellcome-бонус?

TASCOMBANK, откликнитесь!
Всё IMHO
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