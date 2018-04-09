Аналогично, но с собой уже карточку не взять, пылится на полке. Хотя, вроде в злотых сейчас снизили до 1%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Аналогично, но с собой уже карточку не взять, пылится на полке. Хотя, вроде в злотых сейчас снизили до 1%.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Конечно. Хоть в кассе, хоть когда с депо снимаешь.
Гривну еще и СЭПом можно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:13
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:24
Всё IMHO
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:54
Вобщем не знаю, достал я поддержку или такой регламент у ТАСи. Но деньги зашли, только на следующий день, после проводки всей суммы покупки, т.е. на 3 рабочий день.
Короче, лучше не пополнять Вику день в день после покупки. А подождать когда деньги спишутся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:19
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не никакой связи между списанием трат и проведением пополняхи
Кредитные, закинутые в пределах опердня(до 17:00 в ТАС24), разносятся после 21:00 этого дня и доступны для использования на сл. кал. дн. Вы делали пополняху внеопервремя, т.е. в т.с. +1 опердень
Шо сказать -- ну неудобный реХламент для кредитной часть у Виики
... делайте хоть что-нибудь!
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