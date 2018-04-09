ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:44
clientage написав: Фантом написав:
Короче, лучше не пополнять Вику день в день после покупки. А подождать когда деньги спишутся.
Не никакой связи между списанием трат и проведением пополняхи
Кредитные, закинутые в пределах опердня(до 17:00 в ТАС24), разносятся после 21:00 этого дня и доступны для использования на сл. кал. дн. Вы делали пополняху внеопервремя, т.е. в т.с. +1 опердень
Шо сказать -- ну неудобный реХламент для кредитной часть у Виики
Т.е. получается что на кредитную часть можно закинуть любую сумму, несмотря на то что кредитный лимит не использован.
Допустим, у меня кредитный лимит 5 тыс. Я могу пополнить кредитную часть ещё на 5 тыс и эти деньги зачислятся?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:49
curiousobro написав:
Страховку не отключить - судя по последним сообщениям представителя.
В конце ноября по телефону в процессе скоринга предлагали, но не настаивали. Договор на страховку не заключал и не подписывал.
Vorlon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:03
Vorlon написав: curiousobro написав:
Страховку не отключить - судя по последним сообщениям представителя.
В конце ноября по телефону в процессе скоринга предлагали, но не настаивали. Договор на страховку не заключал и не подписывал.
Вот для интереса позвонил на горячку уточнил.
В общем и целом:
- страхивочка не обязательна, но "подключение данной услуги влияет на размер кредитного лимита"
- узнать получишь ли лимит до получения карты нельзя - сначала оформлять, потом решение
То есть при условии отключения страховки шанс получить лимит стремится к 0.
curiousobro
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:07
Страховка не обязательно, в отделении даже не предлагали. У меня есть Б5 с лимитом 10к, сегодня сходил, подал на Вику на лимит 15. Запрос в убки пошел ещё пока сидел в отделении) посмотрим, что будет по факту. Оформили на именную
alexandr_kysil
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:11
curiousobro написав:
То есть при условии отключения страховки шанс получить лимит стремится к 0.
Напомню: мне дали сколько просил.
Vorlon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:26
Перезвонили, пообщались, пришло смс, дали 15 лимита
alexandr_kysil
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:27
alexandr_kysil написав:
Перезвонили, пообщались, пришло смс, дали 15 лимита
А как заказывали, напишите пожалуйста? Онлайн через сайт?
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:00
alexandr_kysil написав:Перезвонили, пообщались, пришло смс, дали 15 лимита
Скільки часу пройшло після дзвінка?
Zochan
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