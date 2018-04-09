Фантом написав:Короче, лучше не пополнять Вику день в день после покупки. А подождать когда деньги спишутся.
Не никакой связи между списанием трат и проведением пополняхи Кредитные, закинутые в пределах опердня(до 17:00 в ТАС24), разносятся после 21:00 этого дня и доступны для использования на сл. кал. дн. Вы делали пополняху внеопервремя, т.е. в т.с. +1 опердень Шо сказать -- ну неудобный реХламент для кредитной часть у Виики
Т.е. получается что на кредитную часть можно закинуть любую сумму, несмотря на то что кредитный лимит не использован. Допустим, у меня кредитный лимит 5 тыс. Я могу пополнить кредитную часть ещё на 5 тыс и эти деньги зачислятся?
Страховка не обязательно, в отделении даже не предлагали. У меня есть Б5 с лимитом 10к, сегодня сходил, подал на Вику на лимит 15. Запрос в убки пошел ещё пока сидел в отделении) посмотрим, что будет по факту. Оформили на именную