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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кажуть, що без абонплати 1 рік.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
кешбек 3% по викенду это чистыми?
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:16
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
много исключений у викенда по кешбеку?
или можно пихать карту на выхах везде без задней мысли что не начислят?
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:46
На все покупки за кредитные - 3%.
На все покупки за свои - 1%.
На все покупки за кредитные/свои, сделанные в интернете - 2%.
Ограничения только покупка квази-кеша, P2P и т.д., на них кешбек 0%.
В качестве исключения: под выходными подразумеваются только сб/вс, праздники в будние дни, переносы и выходные понедельники не будут давать 3%-й кешбек.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Скільки разів за місяць, можна пробувати збільшити кредитний ліміт?
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:05
На данный момент оформить Weekend Card дистанционно возможности нет. Для оформления карты необходимо обратится в отделение Банка. Для удобства, можно заранее позвонить в Контакт-центр и оператор назначит встречу в отделении банка на любое удобное для Вас время.
К сожелению, wellcome-бонусов по данной акции не предусмотрено.
При оформлении карты в срок с 10.04 по 20.04 годовая комиссия (365 грн) отсутствует. Целый год пользуетесь картой бесплатно
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