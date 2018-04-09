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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1718171917201721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:54

так шо нахаляву? ну без абонплаты?
v57
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

v57 написав:так шо нахаляву? ну без абонплаты?
Кажуть, що без абонплати 1 рік.
Zochan
 
Повідомлень: 76
З нами з: 22.10.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

кешбек 3% по викенду это чистыми?
mephala
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 414 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:16

  mephala написав:кешбек 3% по викенду это чистыми?

Да
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Faceless
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Повідомлень: 20230
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

много исключений у викенда по кешбеку?
или можно пихать карту на выхах везде без задней мысли что не начислят?
mephala
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 414 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:46

  mephala написав:много исключений у викенда по кешбеку?
или можно пихать карту на выхах везде без задней мысли что не начислят?

На все покупки за кредитные - 3%.
На все покупки за свои - 1%.
На все покупки за кредитные/свои, сделанные в интернете - 2%.
Ограничения только покупка квази-кеша, P2P и т.д., на них кешбек 0%.

В качестве исключения: под выходными подразумеваются только сб/вс, праздники в будние дни, переносы и выходные понедельники не будут давать 3%-й кешбек.
sauvignon
 
Повідомлень: 136
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Скільки разів за місяць, можна пробувати збільшити кредитний ліміт?
Zochan
 
Повідомлень: 76
З нами з: 22.10.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:05

  slasva написав:
  Вкладчик1234 написав:Так что, никому не интересна тема с бесплатным WC?
А возможно там ещё wellcome-бонус?

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Интересно, но как можно заказать данную карту онлайн? Хотел бы услышать ответ поедставителя.
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TASCOMBANK
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Повідомлень: 2306
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Подякували: 141 раз.
 
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  #<1 ... 1718171917201721
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