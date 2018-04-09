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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1719172017211722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:42

  mephala написав:
а если в интернете за кредитные в сб/вс это 2% или 3% ?

2% в любой день
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

vollena71 написав:2% в любой день

Незалежно розраховуєшся грн чи валютою?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:18

  Zochan написав:
vollena71 написав:2% в любой день

Незалежно розраховуєшся грн чи валютою?

Так
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:21

  TASCOMBANK написав:
  slasva написав:
  Вкладчик1234 написав:Так что, никому не интересна тема с бесплатным WC?
А возможно там ещё wellcome-бонус?

TASCOMBANK, откликнитесь!

Интересно, но как можно заказать данную карту онлайн? Хотел бы услышать ответ поедставителя.
Онлайн форма заказу карты в данное вреия по ходу не работает.


На данный момент оформить Weekend Card дистанционно возможности нет. Для оформления карты необходимо обратится в отделение Банка. Для удобства, можно заранее позвонить в Контакт-центр и оператор назначит встречу в отделении банка на любое удобное для Вас время.
К сожелению, wellcome-бонусов по данной акции не предусмотрено.

При оформлении карты в срок с 10.04 по 20.04 годовая комиссия (365 грн) отсутствует. Целый год пользуетесь картой бесплатно :wink:

Страхівочку втюхують?
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:32

  Aps написав:
  korovas2 написав:Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?


Только на гривну и от 100.

Вернули примечание
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді
http://www.tascombank.com.ua/documents/tariffs_Weekend_100418.pdf
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  vollena71 написав:Вернули примечание

ааа, ну тада хай сами там гроши держат :)
пополняем дебетку со Сбера ток под реальную трату
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто оформлял в ЧП теперь опять 365 грн платит!
Почему за месяц не сообщили что грядут изменения?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:58

  isen написав:Кто оформлял в ЧП теперь опять 365 грн платит!
Почему за месяц не сообщили что грядут изменения?

Так рік ще не пройшов. Ні?
Можна закрити і нову відкрити.
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  #<1 ... 1719172017211722
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