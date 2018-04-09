ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:42
mephala написав:
а если в интернете за кредитные в сб/вс это 2% или 3% ?
2% в любой день
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:45
vollena71 написав:2% в любой день
Незалежно розраховуєшся грн чи валютою?
Zochan
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:18
Zochan написав: vollena71 написав:2% в любой день
Незалежно розраховуєшся грн чи валютою?
Так
Vint
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:21
TASCOMBANK написав: slasva написав: Вкладчик1234 написав:
Так что, никому не интересна тема с бесплатным WC?
А возможно там ещё wellcome-бонус?
TASCOMBANK,
откликнитесь!
Интересно, но как можно заказать данную карту онлайн? Хотел бы услышать ответ поедставителя.
Онлайн форма заказу карты в данное вреия по ходу не работает.
На данный момент оформить Weekend Card дистанционно возможности нет. Для оформления карты необходимо обратится в отделение Банка. Для удобства, можно заранее позвонить в Контакт-центр и оператор назначит встречу в отделении банка на любое удобное для Вас время.
К сожелению, wellcome-бонусов по данной акции не предусмотрено.
При оформлении карты в срок с 10.04 по 20.04 годовая комиссия (365 грн) отсутствует. Целый год пользуетесь картой бесплатно
Страхівочку втюхують?
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:32
Aps написав: korovas2 написав:
Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?
Только на гривну и от 100.
Вернули примечание
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді
http://www.tascombank.com.ua/documents/tariffs_Weekend_100418.pdf
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:37
vollena71 написав:
Вернули примечание
ааа, ну тада хай сами там гроши держат
пополняем дебетку со Сбера ток под реальную трату
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:47
Кто оформлял в ЧП теперь опять 365 грн платит!
Почему за месяц не сообщили что грядут изменения?
isen
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:58
isen написав:
Кто оформлял в ЧП теперь опять 365 грн платит!
Почему за месяц не сообщили что грядут изменения?
Так рік ще не пройшов. Ні?
Можна закрити і нову відкрити.
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