Сам собі відповідаю. Подзвонив на гарячку. Дії. Обнулити, заблокувати, написати заяву на закриття. Сказали що після заяви на закриття має бути закритий попередній кредитний ліміт і лише після цього приймається чи розглядається нова заява. А закривати ліміт можуть ... деякий час.
isen написав:Кто оформлял в ЧП теперь опять 365 грн платит! Почему за месяц не сообщили что грядут изменения?
Так рік ще не пройшов. Ні? Можна закрити і нову відкрити.
А яка реальне процедура цього по часу. Бо у відділеннях весь час коли питаєш про підняття ліміту, кажуть: вивести в нуль, закрити попередню і подати заявку на нову. Бо 1500 це знущання над карткою.
"Комісія за обслуговування рахунку та операцій з платіжними картками в рамках пакетної пропозиції за рік 365грн. *Не тарифікується для клієнтів, що оформили картки в період акції з 10.04.2018 по 20.04.2018 (включно)." Тут нічого не пишуть про перший рік. чи термін дії. Не тарифікується і все. А про карти що випускали пів року назад - взагалі таких не існує.
Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.
TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.
Та ладно По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое
pavyak написав:Сам собі відповідаю. Подзвонив на гарячку. Дії. Обнулити, заблокувати, написати заяву на закриття. Сказали що після заяви на закриття має бути закритий попередній кредитний ліміт і лише після цього приймається чи розглядається нова заява. А закривати ліміт можуть ... деякий час.
pavyak написав:Сам собі відповідаю. Подзвонив на гарячку. Дії. Обнулити, заблокувати, написати заяву на закриття. Сказали що після заяви на закриття має бути закритий попередній кредитний ліміт і лише після цього приймається чи розглядається нова заява. А закривати ліміт можуть ... деякий час.
А якщо карта без ліміту кредитного?
То що ви губите. Я почав з обнулення всіх рахунків. За одно і Б5 прихлопну. Все одно з початку січня жодного руху.