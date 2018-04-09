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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42

  uaprofi написав:интересно, а можно заиметь два счёта WC?


Один Клиент может открыть только один продукт WC.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:46

  vollena71 написав:
  Aps написав:
  korovas2 написав:Господа, а по викенду копейки на остаток уже не начисляют?


Только на гривну и от 100.

Вернули примечание
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді
http://www.tascombank.com.ua/documents/tariffs_Weekend_100418.pdf


ну, надеюсь, до 10 числа начислят справедливо
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сам собі відповідаю. Подзвонив на гарячку. Дії. Обнулити, заблокувати, написати заяву на закриття. Сказали що після заяви на закриття має бути закритий попередній кредитний ліміт і лише після цього приймається чи розглядається нова заява. А закривати ліміт можуть ... деякий час.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:49

  pavyak написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  isen написав:Кто оформлял в ЧП теперь опять 365 грн платит!
Почему за месяц не сообщили что грядут изменения?

Так рік ще не пройшов. Ні?
Можна закрити і нову відкрити.

А яка реальне процедура цього по часу. Бо у відділеннях весь час коли питаєш про підняття ліміту, кажуть: вивести в нуль, закрити попередню і подати заявку на нову. Бо 1500 це знущання над карткою.

"Комісія за обслуговування рахунку та операцій з платіжними картками в рамках
пакетної пропозиції за рік 365грн.
*Не тарифікується для клієнтів, що оформили картки в період акції з 10.04.2018 по 20.04.2018 (включно)."
Тут нічого не пишуть про перший рік. чи термін дії. Не тарифікується і все. А про карти що випускали пів року назад - взагалі таких не існує.



Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:56

TASCOMBANK, сейчас по акции WC выдаются и обслуживаются бесплатно всего 1 год, или навсегда?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:59

  Квесторе_поверніться написав:
  isen написав:Кто оформлял в ЧП теперь опять 365 грн платит!
Почему за месяц не сообщили что грядут изменения?

Так рік ще не пройшов. Ні?
Можна закрити і нову відкрити.

1 Не прошел, но сам факт изменения тарифов без предупреждения.
2 Где гарантия что опять не изменят тарифы, но уже в время Ч...
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:59

  TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.

Та ладно :) По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое :roll:
GrafBV
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:59

  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, сейчас по акции WC выдаются и обслуживаются бесплатно всего 1 год, или навсегда?


Бесплатное обслуживание карты по акции 1 год.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:00

  pavyak написав:Сам собі відповідаю. Подзвонив на гарячку. Дії. Обнулити, заблокувати, написати заяву на закриття. Сказали що після заяви на закриття має бути закритий попередній кредитний ліміт і лише після цього приймається чи розглядається нова заява. А закривати ліміт можуть ... деякий час.

А якщо карта без ліміту кредитного?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:06

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:Сам собі відповідаю. Подзвонив на гарячку. Дії. Обнулити, заблокувати, написати заяву на закриття. Сказали що після заяви на закриття має бути закритий попередній кредитний ліміт і лише після цього приймається чи розглядається нова заява. А закривати ліміт можуть ... деякий час.

А якщо карта без ліміту кредитного?

То що ви губите. Я почав з обнулення всіх рахунків. За одно і Б5 прихлопну. Все одно з початку січня жодного руху.
pavyak
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