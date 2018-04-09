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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:09

  GrafBV написав:
  TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.

Та ладно :) По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое :roll:

Нет. При изменении кредитного лимита по WС карта будет закрыта. После чего перевыпущена новая карта с новым кредитным лимитом.
Имелось ввиду, что в обеих случаях, и при изменении лимита и просто при закрытии счёта, необходимо написать заявление в отделении Банка.
TASCOMBANK
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  #<1 ... 1721172217231724
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