GrafBV написав:TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.
Та ладно По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое
Нет. При изменении кредитного лимита по WС карта будет закрыта. После чего перевыпущена новая карта с новым кредитным лимитом.
Имелось ввиду, что в обеих случаях, и при изменении лимита и просто при закрытии счёта, необходимо написать заявление в отделении Банка.