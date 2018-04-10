TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.
Та ладно По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое
Нет. При изменении кредитного лимита по WС карта будет закрыта. После чего перевыпущена новая карта с новым кредитным лимитом. Имелось ввиду, что в обеих случаях, и при изменении лимита и просто при закрытии счёта, необходимо написать заявление в отделении Банка.
TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.
Та ладно По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое
Могут пересмотреть лимит без закрытия счета. Если решение положительное, то закроют старую КК, выдадут новую с новым кредлимитом. Если не пройдешь скоринг-андерайтеров-старый лимит не отберут.
gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Мона. Кредлимит будет ток на ОДНОЙ карте
Почему? Вот человек пишет, что по 2-м картам дали
alexandr_kysil написав:Страховка не обязательно, в отделении даже не предлагали. У меня есть Б5 с лимитом 10к, сегодня сходил, подал на Вику на лимит 15. Запрос в убки пошел ещё пока сидел в отделении) посмотрим, что будет по факту. Оформили на именную