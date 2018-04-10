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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1722172317241725>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:09

  GrafBV написав:
  TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.

Та ладно :) По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое :roll:

Нет. При изменении кредитного лимита по WС карта будет закрыта. После чего перевыпущена новая карта с новым кредитным лимитом.
Имелось ввиду, что в обеих случаях, и при изменении лимита и просто при закрытии счёта, необходимо написать заявление в отделении Банка.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:10

  TASCOMBANK написав:
  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, сейчас по акции WC выдаются и обслуживаются бесплатно всего 1 год, или навсегда?


Бесплатное обслуживание карты по акции 1 год.


В тарифах на сайте сказано иное.

Не тарифікується для клієнтів, що оформили картки в період акції з 10.04.2018 по 20.04.2018 (включно).


Написано не "не тарификутся первый год", а "не тарификутся" вообще.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Esq написав:Написано не "не тарификутся первый год", а "не тарификутся" вообще.

Теперь пофиксят :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:14

  Faceless написав:
  Esq написав:Написано не "не тарификутся первый год", а "не тарификутся" вообще.

Теперь пофиксят :mrgreen:

Рукожопые.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:42

  GrafBV написав:
  TASCOMBANK написав:Для підвищення кредитного ліміту необхідно повністю погасити заборгованість по карті, після чого звернутися до відділення банку та написати заяву про підвищення суми ліміту. Для закриття рахунку процедура ідентична. Спочатку необхідно загасити наявну заборгованість, далі написати заяву про закриття рахунку.

Та ладно :) По заяве могут пересмотреть лимит без закрытия счета? Что-то новое :roll:

Могут пересмотреть лимит без закрытия счета.
Если решение положительное, то закроют старую КК, выдадут новую с новым кредлимитом.
Если не пройдешь скоринг-андерайтеров-старый лимит не отберут.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
gekko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:47

  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?

Мона. Кредлимит будет ток на ОДНОЙ карте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:51

  clientage написав:
  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?

Мона. Кредлимит будет ток на ОДНОЙ карте


Почему?
Вот человек пишет, что по 2-м картам дали

  alexandr_kysil написав:Страховка не обязательно, в отделении даже не предлагали. У меня есть Б5 с лимитом 10к, сегодня сходил, подал на Вику на лимит 15. Запрос в убки пошел ещё пока сидел в отделении) посмотрим, что будет по факту. Оформили на именную
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  slasva написав:Почему?
Вот человек пишет, что по 2-м картам дали

В ЧП на вторую карту давали мизерный лимит. Как будет сейчас, не знаю.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:10

  wig написав:В ЧП на вторую карту давали мизерный лимит.

Не обязательно. А если не пробовать - точно не узнаете...
Vorlon
 
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