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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:52

clientage
у меня лимит 10 по б5,
сегодня дали 15 на вике
alexandr_kysil
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Повідомлень: 20
З нами з: 23.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:53

  alexandr_kysil написав:clientage
у меня лимит 10 по б5,
сегодня дали 15 на вике

І куди їх потратите якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24376
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Подякували: 1246 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:01

Квесторе_поверніться
в этом месяце по моне затариваю книги, поэтому как основной пользуюсь б5. теперь перейду на вику, а б5 будет запасной, если лимит кб по вике достигну.
ну и думаю оформить еще вику жене и ждать повторений акции 200 за 5к :)
alexandr_kysil
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Повідомлень: 20
З нами з: 23.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:11

  clientage написав:
  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?

Мона. Кредлимит будет ток на ОДНОЙ карте


У меня кредитный лимит на 2-х картах.
Kevin
 
Повідомлень: 32
З нами з: 24.09.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:20

Квесторе_поверніться
А что - обязательно надо куда-то всё потратить? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 5534
З нами з: 14.06.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 569 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:29

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
А что - обязательно надо куда-то всё потратить? :shock:

Ліміт не має простоювати.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24376
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
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  #<1 ... 1722172317241725
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