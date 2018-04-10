clientage
у меня лимит 10 по б5,
сегодня дали 15 на вике
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:53
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:01
Квесторе_поверніться
в этом месяце по моне затариваю книги, поэтому как основной пользуюсь б5. теперь перейду на вику, а б5 будет запасной, если лимит кб по вике достигну.
ну и думаю оформить еще вику жене и ждать повторений акции 200 за 5к
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:11
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:29
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