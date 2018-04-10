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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:52
clientage
у меня лимит 10 по б5,
сегодня дали 15 на вике
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alexandr_kysil
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:53
alexandr_kysil написав:clientage
у меня лимит 10 по б5,
сегодня дали 15 на вике
І куди їх потратите якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:01
Квесторе_поверніться
в этом месяце по моне затариваю книги, поэтому как основной пользуюсь б5. теперь перейду на вику, а б5 будет запасной, если лимит кб по вике достигну.
ну и думаю оформить еще вику жене и ждать повторений акции 200 за 5к
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alexandr_kysil
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:11
clientage написав: gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Мона. Кредлимит будет ток на ОДНОЙ карте
У меня кредитный лимит на 2-х картах.
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Kevin
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:20
Квесторе_поверніться
А что - обязательно надо куда-то всё потратить?
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Vorlon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:29
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
А что - обязательно надо куда-то всё потратить?
Ліміт не має простоювати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:32
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:Квесторе_поверніться
А что - обязательно надо куда-то всё потратить?
Ліміт не має простоювати.
Странная логика. Всему свое время. К примеру имея 5 разных кредиток разных банков, кредит одной используешь для "еды", другую - для "рассрочек", третью "для машины", четвертую - то для лекарств, то для еды, то для машины, то путешествий, а пятая - отлеживается. В зависимости от ситуации в конкретном месяце, целевое назначение карт может меняться. Опять таки могут на "лежку" отправиться даже 3 карты вместо одной, а могут использоваться и все 5. А лимит - да - он бывает и простаивает, а бывает и выбирается подчистую первого числа так чтобы загаситься дней эдак через 60. Ведь лимит - это прежде всего "возможность" или "потенциал". А как ЛУЧШЕ его использовать решать только его владельцу.
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Flamingo
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