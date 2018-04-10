Эксель то перебор, но и за окружную ездить...
Две крайности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:56
Эксель то перебор, но и за окружную ездить...
Две крайности.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:44
каждый покупает там где ему удобнее. кешбек не самоцель а попутный бонус.
и если все равно рассчитываешся картой то почему не получить 300 грн бонусом?
За год ощутимая сумма набегает.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так уже обсуждалось,что если находишься в магазине,где есть терминал,то лучше карточкой с зачислением какой нибудь плюшки! А если на базаре,то там и дешевле и поторговаться можно! Вообщем как уже писалось,если при возможности расчта налом или картой цена одинаковая и нету никаких скидок,то лучше картой с плюшками,а вот связываться с плюшками или нет,каждый решает сам!
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