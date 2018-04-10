Эксель то перебор, но и за окружную ездить...
Две крайности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:56
Эксель то перебор, но и за окружную ездить...
Две крайности.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:44
каждый покупает там где ему удобнее. кешбек не самоцель а попутный бонус.
и если все равно рассчитываешся картой то почему не получить 300 грн бонусом?
За год ощутимая сумма набегает.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так уже обсуждалось,что если находишься в магазине,где есть терминал,то лучше карточкой с зачислением какой нибудь плюшки! А если на базаре,то там и дешевле и поторговаться можно! Вообщем как уже писалось,если при возможности расчта налом или картой цена одинаковая и нету никаких скидок,то лучше картой с плюшками,а вот связываться с плюшками или нет,каждый решает сам!
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Зашел сегодня в отделение, чтоб провернуть открытие закрытие Вики. Сказали: что ничего у меня не выйдет. Банк таких хитрюг знает и включает песенку про 45 дней. Ну что до 23 дотянут то уж точно. Пока карта не закрыта полностью система не дает открыть новую.
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Эта песенка стандартная в общем-то, и от "хитрости" не зависит
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:46
а поговорить?
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:52
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Гроші зараховуються на картку моментально, якщо поповнювати через касу Таскомбанку?
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:25
Да полюбе нуна платные закрывать и ловить шару... если не эту, то следующую
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:28
И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг
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