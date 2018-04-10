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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1724172517261727>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:56

Эксель то перебор, но и за окружную ездить...
Две крайности.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:44

  alex_b написав:В районе окружной за КЕШ можно и Машку за ляжку а с кредитки фиг. Поэтому кредитки нада выбирать так что бы их можно было опустошить и тратить налом/безналом не привязываясь к тому оленьему кешу в размере слезы котёнка.
Читаю как тут некоторые прям таблицы в экселе ведут по кешбеку в 50-200грн, даже не знаю плакать тут или смеяться.


каждый покупает там где ему удобнее. кешбек не самоцель а попутный бонус.
и если все равно рассчитываешся картой то почему не получить 300 грн бонусом?
За год ощутимая сумма набегает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  alex_b написав:В районе окружной за КЕШ можно и Машку за ляжку а с кредитки фиг.
Так уже обсуждалось,что если находишься в магазине,где есть терминал,то лучше карточкой с зачислением какой нибудь плюшки! А если на базаре,то там и дешевле и поторговаться можно! Вообщем как уже писалось,если при возможности расчта налом или картой цена одинаковая и нету никаких скидок,то лучше картой с плюшками,а вот связываться с плюшками или нет,каждый решает сам!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Зашел сегодня в отделение, чтоб провернуть открытие закрытие Вики. Сказали: что ничего у меня не выйдет. Банк таких хитрюг знает и включает песенку про 45 дней. Ну что до 23 дотянут то уж точно. Пока карта не закрыта полностью система не дает открыть новую.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  pavyak написав:Банк таких хитрюг знает и включает песенку про 45 дней.

Эта песенка стандартная в общем-то, и от "хитрости" не зависит
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:46

  alex_b написав:В районе окружной за КЕШ можно и Машку за ляжку а с кредитки фиг. Поэтому кредитки нада выбирать так что бы их можно было опустошить и тратить налом/безналом не привязываясь к тому оленьему кешу в размере слезы котёнка.
Читаю как тут некоторые прям таблицы в экселе ведут по кешбеку в 50-200грн, даже не знаю плакать тут или смеяться.


а поговорить?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:52

  Faceless написав:
  pavyak написав:Банк таких хитрюг знает и включает песенку про 45 дней.

Эта песенка стандартная в общем-то, и от "хитрости" не зависит

Песенка: нельзя открыть новую пока полностью не закрылась старая.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Гроші зараховуються на картку моментально, якщо поповнювати через касу Таскомбанку?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:25

  Faceless написав:
  pavyak написав:Банк таких хитрюг знает и включает песенку про 45 дней.

Эта песенка стандартная в общем-то, и от "хитрости" не зависит

Да полюбе нуна платные закрывать и ловить шару... если не эту, то следующую :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:28

  clientage написав:
  Faceless написав:
  pavyak написав:Банк таких хитрюг знает и включает песенку про 45 дней.

Эта песенка стандартная в общем-то, и от "хитрости" не зависит

Да полюбе нуна платные закрывать и ловить шару... если не эту, то следующую :lol: :lol:

И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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