и я танунафик
2% на и-нет не стоят мороки
а всякие консьержи и фунты не для такого диванного олигарха, как я
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:35
и я танунафик
2% на и-нет не стоят мороки
а всякие консьержи и фунты не для такого диванного олигарха, как я
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:48
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
100%. Вперше стикаюсь з таким - це вже перебір, якийсь дурдом.
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:15
Лимит в 1/20 от БП, мягко говоря, не удобен.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:29
А нет у меня лимита на Виике. Вот у жены шаровая Виика со жлобскими 1500
Вообщем нема шо мне терять теперь -- гори она синим пламенем. Но коробочка хорошая была
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:42
Если лимита нет, уже не пересмотрят.
А 1500 есть шанс, что поднимут до осени.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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