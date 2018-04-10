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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:35

и я танунафик :)
2% на и-нет не стоят мороки
а всякие консьержи и фунты не для такого диванного олигарха, как я :)
v57
 
Повідомлень: 1674
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Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:48

  clientage написав:
  Faceless написав:
  pavyak написав:Банк таких хитрюг знает и включает песенку про 45 дней.

Эта песенка стандартная в общем-то, и от "хитрости" не зависит

Да полюбе нуна платные закрывать и ловить шару... если не эту, то следующую :lol: :lol:

В сентябре закрою и сяду с удочкой ждать клева.
pavyak
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Повідомлень: 2070
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Faceless написав:И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг :mrgreen:

100%. Вперше стикаюсь з таким - це вже перебір, якийсь дурдом.
Zochan
 
Повідомлень: 81
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Подякував: 179 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:15

  Faceless написав:И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг

Лимит в 1/20 от БП, мягко говоря, не удобен.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2789
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:29

  Faceless написав:
  clientage написав:Да полюбе нуна платные закрывать и ловить шару... если не эту, то следующую :lol: :lol:

И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг :mrgreen:

А нет у меня лимита на Виике. Вот у жены шаровая Виика со жлобскими 1500
Вообщем нема шо мне терять теперь -- гори она синим пламенем. Но коробочка хорошая была :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24144
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1946 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:42

Если лимита нет, уже не пересмотрят.
А 1500 есть шанс, что поднимут до осени.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2789
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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  #<1 ... 1724172517261727
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