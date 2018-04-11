|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:35
и я танунафик
2% на и-нет не стоят мороки
а всякие консьержи и фунты не для такого диванного олигарха, как я
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:48
В сентябре закрою и сяду с удочкой ждать клева.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2070
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:51
Faceless написав:
И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг
100%. Вперше стикаюсь з таким - це вже перебір, якийсь дурдом.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:15
Faceless написав:
И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг
Лимит в 1/20 от БП, мягко говоря, не удобен.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2790
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:29
Faceless написав:
И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг
А нет у меня лимита на Виике. Вот у жены шаровая Виика со жлобскими 1500
Вообщем нема шо мне терять теперь -- гори она синим пламенем. Но коробочка хорошая была
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24144
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1946 раз.
- Подякували: 2712 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:42
Если лимита нет, уже не пересмотрят.
А 1500 есть шанс, что поднимут до осени.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2790
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:50
http://www.tascombank.com.ua/documents/website_rules_15-11-16.pdf
Zochan написав:
Гроші зараховуються на картку моментально, якщо поповнювати через касу Таскомбанку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:44
wig написав:
Если лимита нет, уже не пересмотрят.
А 1500 есть шанс, что поднимут до осени.
Это Вы зря. С 0 до 25000 подняли без всяких просьб, справок и страховок. Просто прислали в Вайбере - поздравляем Ваш лимит 25000.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:47
Фантом написав: wig написав:
Если лимита нет, уже не пересмотрят.
А 1500 есть шанс, что поднимут до осени.
Это Вы зря. С 0 до 25000 подняли без всяких просьб, справок и страховок. Просто прислали в Вайбере - поздравляем Ваш лимит 25000.
А БП у вас была?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2790
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:58
wig написав: Фантом написав: wig написав:
Если лимита нет, уже не пересмотрят.
А 1500 есть шанс, что поднимут до осени.
Это Вы зря. С 0 до 25000 подняли без всяких просьб, справок и страховок. Просто прислали в Вайбере - поздравляем Ваш лимит 25000.
А БП у вас была?
Нет. Только Вика.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|