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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:02
wig написав: Faceless написав:
И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг
Лимит в 1/20 от БП, мягко говоря, не удобен.
У меня лимит 20к при 50к на БП
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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