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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1725172617271728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:02

  wig написав:
  Faceless написав:И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг

Лимит в 1/20 от БП, мягко говоря, не удобен.

У меня лимит 20к при 50к на БП
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.
ziks
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:35

  ziks написав:С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.

там ДиСиСи... лучше выбирать оплату в твёрдой инвалюте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1725172617271728
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