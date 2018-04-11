У меня лимит 20к при 50к на БП
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:02
У меня лимит 20к при 50к на БП
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:35
там ДиСиСи... лучше выбирать оплату в твёрдой инвалюте
... делайте хоть что-нибудь!
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