У меня лимит 20к при 50к на БП
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:02
У меня лимит 20к при 50к на БП
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:35
там ДиСиСи... лучше выбирать оплату в твёрдой инвалюте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:44
дисиси опасная вещь.
терминал визейра находится в венгрии, выбрав оплачу в гривне, вы поручили тасу купить форинты за гривни. надо было выбирать или доллар или евро (кстати интересно чей курс будет лучше?),
тогда вы бы поручили тасу купить эту валюту по курсу банка, попали бы всего на 1% за конвертацию, а мпс сама сконвертивала бы это в форинты.
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