RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:02

  wig написав:
  Faceless написав:И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг

Лимит в 1/20 от БП, мягко говоря, не удобен.

У меня лимит 20к при 50к на БП
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20268
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4474 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 22.01.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:35

  ziks написав:С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.

там ДиСиСи... лучше выбирать оплату в твёрдой инвалюте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24181
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 2715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:44

  ziks написав:С помощью WC покупfал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.

дисиси опасная вещь.
терминал визейра находится в венгрии, выбрав оплачу в гривне, вы поручили тасу купить форинты за гривни. надо было выбирать или доллар или евро (кстати интересно чей курс будет лучше?),
тогда вы бы поручили тасу купить эту валюту по курсу банка, попали бы всего на 1% за конвертацию, а мпс сама сконвертивала бы это в форинты.
Stringer
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 23.01.13
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stringer написав:надо было выбирать или доллар или евро (кстати интересно чей курс будет лучше?),
тогда вы бы поручили тасу купить эту валюту по курсу банка, попали бы всего на 1% за конвертацию, а мпс сама сконвертивала бы это в форинты.

А хіба ТАС не бере за конвертацію % + 100грн?
Zochan
 
Повідомлень: 82
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:31

  Zochan написав:
Stringer написав:надо было выбирать или доллар или евро (кстати интересно чей курс будет лучше?),
тогда вы бы поручили тасу купить эту валюту по курсу банка, попали бы всего на 1% за конвертацию, а мпс сама сконвертивала бы это в форинты.

А хіба ТАС не бере за конвертацію % + 100грн?

Наче вже давно ні, по USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN фіксована комісія в 1%, по інших валютах - 3%. Для Б5 та Віки так точно.
sauvignon
 
Повідомлень: 137
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:59

Моня списав навіть на кілька гривень менше ніж показував Віз і кешбек ще налив, а Тася зла і жадібна панянка.
P.S. у твердих валютах виходило відчутно дорожче.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 18.08.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:56

  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?


Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:06

  TASCOMBANK написав:
  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?


Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.

...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24181
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 2715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:23

  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:
  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?


Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.

...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально :(


03.03.18 зашел в отделение поговорить за карты банка
в итоге ушел с Б5 (10к) и с ожиданием WC (10к)
сегодня пришла смс "карта доставлена, можете получить ее"
vvs2k
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1726172717281729>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Aps, Bobb, sens, Вкладник-21, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.