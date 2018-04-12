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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:02
wig написав: Faceless написав:
И каждый раз цирк с кредлимитом? Танунафиг
Лимит в 1/20 от БП, мягко говоря, не удобен.
У меня лимит 20к при 50к на БП
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32
С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.
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ziks
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:35
ziks написав:
С помощью WC покупал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.
там ДиСиСи... лучше выбирать оплату в твёрдой инвалюте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:44
ziks написав:
С помощью WC покупfал билет на сайте WizzAir. Можно выбрать в какой валюте платить в Евро или грн, выбрал грн, сумма к оплате 3.3К грн. и смс от ТАСа с кодом подтверждения пришла с этой же суммой, а по факту списали 3.4К, в выписке это одна проводка. На ГЛ говорят, что Wizz содрал комиссию за конвертацию 3%.
Странно, что ТАСя смской просит меня подтвердить одну сумму, а третьей стороне, без моего ведома, разрешает списать другую сумму.
дисиси опасная вещь.
терминал визейра находится в венгрии, выбрав оплачу в гривне, вы поручили тасу купить форинты за гривни. надо было выбирать или доллар или евро (кстати интересно чей курс будет лучше?),
тогда вы бы поручили тасу купить эту валюту по курсу банка, попали бы всего на 1% за конвертацию, а мпс сама сконвертивала бы это в форинты.
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Stringer
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:15
Stringer написав:надо было выбирать или доллар или евро (кстати интересно чей курс будет лучше?),
тогда вы бы поручили тасу купить эту валюту по курсу банка, попали бы всего на 1% за конвертацию, а мпс сама сконвертивала бы это в форинты.
А хіба ТАС не бере за конвертацію % + 100грн?
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Zochan
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:31
Zochan написав:
Stringer написав:надо было выбирать или доллар или евро (кстати интересно чей курс будет лучше?),
тогда вы бы поручили тасу купить эту валюту по курсу банка, попали бы всего на 1% за конвертацию, а мпс сама сконвертивала бы это в форинты.
А хіба ТАС не бере за конвертацію % + 100грн?
Наче вже давно ні, по USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN фіксована комісія в 1%, по інших валютах - 3%. Для Б5 та Віки так точно.
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sauvignon
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:59
Моня списав навіть на кілька гривень менше ніж показував Віз і кешбек ще налив, а Тася зла і жадібна панянка.
P.S. у твердих валютах виходило відчутно дорожче.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:56
gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:06
TASCOMBANK написав: gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:23
clientage написав: TASCOMBANK написав: gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально
03.03.18 зашел в отделение поговорить за карты банка
в итоге ушел с Б5 (10к) и с ожиданием WC (10к)
сегодня пришла смс "карта доставлена, можете получить ее"
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vvs2k
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