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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:30
clientage написав: TASCOMBANK написав: gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально
Да, есть возможность получить кредитный лимит по обеим картам.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:59
TASCOMBANK написав: gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
А две Б5-запросто!
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Додано: Нед 15 кві, 2018 13:43
А это у всех банков по выходным операторы по телефону не работают или только у ТАСа?
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