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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:30
clientage написав: TASCOMBANK написав: gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально
Да, есть возможность получить кредитный лимит по обеим картам.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:59
TASCOMBANK написав: gekko написав:
Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.
А две Б5-запросто!
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Додано: Нед 15 кві, 2018 13:43
А это у всех банков по выходным операторы по телефону не работают или только у ТАСа?
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Mavr
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:02
TASCOMBANK написав: clientage написав: gekko написав:
А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?
...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально
Да, есть возможность получить кредитный лимит по обеим картам.
Оформляла сегодня в отделении 2 карты: Б5 и WC. По WC отказ в предоставлении кредитного лимита ещё на моменте оформления. По Б5 "осчастливили" - лимит 500грн. Интересно, дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции? И можно ли как-то увеличить предоставленный лимит?
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:09
cheetach написав:
дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции?
есть у меня подозрение, что акционные карты изначально задуманы никакими в плане лимита, бо по картам, которые раздавались на ЧП, тоже много жалоб на него
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:10
cheetach написав:
дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции?
Дают, мне дали. Правда до сих пор саму карту не выдали
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:19
Mavr написав:
А это у всех банков по выходным операторы по телефону не работают или только у ТАСа?
Контакт-центр ТАСКОМБАНКа работает круглосуточно и без выходных.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:26
cheetach написав:
Оформляла сегодня в отделении 2 карты: Б5 и WC. По WC отказ в предоставлении кредитного лимита ещё на моменте оформления. По Б5 "осчастливили" - лимит 500грн. Интересно, дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции? И можно ли как-то увеличить предоставленный лимит?
Кредитный лимит по акционным картам предоставляется.
Увеличить кредитный лимит можно. Для этого необходимо через месяц после оформления карты обратится в отделение Банка и написать заявление.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:33
TASCOMBANK написав:
Кредитный лимит по акционным картам предоставляется.
Увеличить кредитный лимит можно. Для этого необходимо через месяц после оформления карты обратится в отделение Банка и написать заявление.
А почему сразу не дать хоть какой-то "символический" лимит? Вы считаете, что у клиентов масса времени, чтобы ежемесячно ходить по отделениям? Зачем нужна такая акция, если лимита вы не даете?
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